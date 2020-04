Den nedslidte bro på Ebberupvej ser ud til snart at blive revet ned, efter at klima- og miljø­udvalget har indstillet det til den videre behandling. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Gammel bro skal rives ned

Holbæk - 07. april 2020 kl. 05:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser nu ud til, at det lakker mod enden for den gamle, nedslidte bro på Ebberupvej syd for Tingerup. Broen fører vejen over det for længst nedlagte jernbanespor.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede i sidste uge, at broen rives ned. Sagen skal også behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Det var anden gang, sagen var på dagsordenen i klima- og miljøudvalget. Første gang var i januar i år, hvor sagen blev udsat, fordi udvalget ønskede sagen sendt i høring hos beboerne i området før beslutningen blev truffet.

To svar med ønske om at bevare broen Der kom to svar, som begge indeholdt et ønske om at bevare broen. Der blev blandt andet peget på, at Ebberup er en lille landsby med 12 ejendomme. Fire i den sydlige del og otte i den nordlige del.

Det omtales i et af høringssvarene, at hvis broen fjernes, vil det betyde en del for den daglige kommunikation mellem beboerne, og det vil virke som en grænsemur. Desuden er der i den nordlige del af landsbyen en stor vognmandsforretning, så for at undgå den tunge trafik, kan det være en fordel at køre over broen for at komme ud på Skjoldenæsvej.

Ved et eftersyn i 2018 blev det konstateret, at der er meget omfattende skader på broens bærende konstruktioner. En total udskiftning af broen vurderes at koste 4,5 millioner kroner. Hvis man nøjes med en stibro til fodgængere og cyklister, vil det koste cirka tre millioner kroner.

En nedrivning vil ifølge oplysningerne i dagsordenen koste cirka 480.000 kroner.

- Vi indstiller, at broen skal rives ned. Når der ikke er andre, der sukker efter, at bevare broen, kan vi nok bruge pengene andre steder, siger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

Måske billigere nedrivning Angående den oplyste pris for nedrivningen tilføjer han, at udvalget har erfaret, at nogle vil udføre nedrivningen væsentligt billigere.

For at sikre sig, at det holder, vil administrationen formentlig bede om tre bud på opgaven, før det besluttes, hvem der tildeles arbejdet.

Broen på Ebberupvej går over et jernbanespor, som var en del af Den sjællandske midtbane, også bare kaldet Midtbanen, som blev nedlagt i 1936.