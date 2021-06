Betaling for midler til sårpleje er et af flere spareforslag, som er vendt tilbage, selv om de tidligere er blevet afvist af politikerne. Administrationen peger på forslagene som en mulighed for at dække et forventet merforbrug på ældreområdet. Foto: Helene Nielsen

Gamle spareforslag er trukket op af skuffen

Administrationen har hentet de gamle forslag op af skuffen og forelagt dem for Holbæks ældre- og sundhedsudvalg som en mulighed, hvis det ikke lykkes at indhente et forventet merforbrug på 5,2 millioner kroner i år.

- Det ser svært ud, men det får mig ikke til at acceptere ting, vi har sagt nej til igen og igen. Jeg er ikke bange for at bruge bufferen til at dække et merforbrug, siger John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Han peger på, at ældreområdet før og nu skal holde for. Området skal blandt andet effektivisere for at finde knap 10 ud af 18 millioner kroner, der skal fyldes i råderumsbufferen.