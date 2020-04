Gamle rock-venner gav HUSK en hånd

12.500 kroner blev spillet ind, da Thor og Manze livestreamede fra øvelokalet til fordel for nødværestedet HUSK for socialt udsatte. Det viser, at et pludseligt indfald, et musikalsk møde, samfundssind og mange bække små kan blive til noget stort. Thor Blauner Clausen, Holbæk, og Manze alias Kent Webersen, Vipperød, afleverede beløbet tirsdag eftermiddag til HUSK. Det blev modaget med glæde og taknemmelighed af Sif Plesner Thomsen og Janni Broszka fra forsorgshjemmet Karlsvognen under Rusmidler, Forsorg og Forebyggelse i Holbæk Kommune.

Ingen havde ikke sat forventningerne så højt. Sif Plesner Thomsen blev derfor rørt og overvældet, da hun lørdag aften ved koncertens afslutning blev ringet op med den glade besked, at folk havde doneret 11.500 kroner under koncerten.

Efterfølgende dukkede ekstra 1000 kroner op.

Hun havde været glad for 500 kroner, det rækker til ti kasser med lidt mad til nogle dage til ti socialt udsatte borgere. De har det ekstra svært under coronakrisen, hvor de normale væresteder er lukket.

- Det er langt over forventet, det er vildt, lød det, da hun takkede de to og de mange, der havde indbetalt penge.

HUSK er med til at gøre en forskel, som brugerne er dybt taknemmelige for. Værestedet giver mulighed for samvær – på afstand, at få et smil, hjælp og nogen at snakke med, så man ikke føler sig alene under coronakrisen, lyder det fra en bruger i en Hus Forbi video.

I samme video er Sif Plesner Thomsen klar i mælet. Her er tale om ensomme, sårbare, bange og udsatte borgere, der ikke har et netværk. Uden HUSk er hun sikker på, det ville koste liv.

Hus Forbi har støttet værestedet, så der kan købes mad hos lokale restaurationer og mad til ”madkasserne”.