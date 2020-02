Gamle og nye numre fra trubaduren

En af de nyeste sange fra Lars Lilholt handler om forholdet til hans far, der døde som 92-årig i 2016. Omkvædet lyder, »Vi spillede flere toner, end vi brugte ord, som om den talte sætning var for stor«.

- Berøringer var ikke dét, der fyldte noget. Jeg har én gang givet min far en krammer. Det var, da min mor døde. Men jeg er overhovedet ikke utilfreds med den far, jeg fik. Vi spillede meget sammen hele livet, fortalte Lars Lilholt, hvis far spillede i Aalborg Symfoniorkester.