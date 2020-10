Politiet krævede i formiddags to mænd varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Holbæk.

Gamle kendinge anholdt for overfald

To mænd på 17 og 20 år fremstilles fredag formiddag i grundlovsforhør i Retten i Holbæk. De sigtes for at have været med i et overfald på en 19-årig mand fra Kalundborg.