Gamle Ole på museum

Bankospillet var arrangeret i et samarbejde med Teatret Fair Play, Holbæk, og Holbæk Teater. Robb Parr og Brian Kristensen fra de to lokale teatre skulle være med til bankospillet, men måtte opgive at være fysisk til stede, efter det viste sig, at de har været sammen med en person, der er blevet testet positiv for corona. I stedet var Brian Kristensen fra Holbæk Teater med direkte på storskærm.