Gamerweekend i Jyderup Hallen

Gamereventen i Jyderup Hallen, fredag den 3. , lørdag den 4. og søndag den 5. maj, vil samle op imod 200 deltagere, der er sammen om at spille internetspil - og at bevæge sig.

- Lige nu er der cirka 170 deltagere tilmeldt til eventen, der stareter fredag klokken 16.00 og slutter søndag klokken 12.00, fortæller en af eventens tovholdere, Flemming Kønig, der ud over at være butikschef hos Expert i Jyderup, også er »bidt af en gal gamer«.

Han fortæller til avisen, at e-sporten buldrer frem og at det begynder at være mere vel-anset at være gamer.

- Det er faktisk sådan, at blandt andet hæren har fået øjnene op for at rekruttere unge fra gaming-miljøet, da de har lært at tænke i taktikker og tænker lynhurtigt. Gaming er ikke længere noget man ser skævt til, men tværtimod accepterer. Jeg kan i øvrigt heller ikke genkende de unge mennesker som fremstilles uheldigt på blandt andet TV - for dem jeg nu har lært at kende igennem de events vi har arrangeret, er ualmindeligt velopdragne og høflige. Og så er de gode til at omgås hinanden og »give plads«. Det er ret fedt at opleve, siger Flemming Kønig videre.

Borgmester Christina K. Hansen kommer og åbner eventen, som arrangeres af Jyderup Boldklub i samarbejde med Jyderup Badmintonklub og Svinninge IF.

- Det er også en sidegevinst at vi kan bruge hinanden som nabobyer. Både i forbindelse med at de unge lærer hinanden at kende på kryds og tværs, men også i forbindelse med at vi kan hjælpe hinanden, når eksempelvis vores gaming-events skal afholdes. Det er helt bestemt en »win-win situation« vi oplever. Det er simpelthen godt for alle, slutter Flemming Kønig.

Ønsker man at være med ved eventen, kan man nå det endnu ved at henvende sig hos Expert i Jyderup eller se på facebooksiden E-sport Jyderup-Svinninge.