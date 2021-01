Galleri har fået en webshop

Galleri Juel Verland i Smedelundsgade i Holbæk, hvor der blandt hænger malerier af kunstneren Susan Otvig Busch, er lukket i øjeblikket på grund af corona. Men nu har Pia Juel Verland åbnet en webshop.

Holbæk - 16. januar 2021 kl. 15:20 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Corona-krisen har trods alle sine negative sider også givet anledning til nytænkning og andre måder at gøre tingene på.

Blandt andet hos galleri-ejer Pia Juel Verland i Holbæk, som nu har fået virkeliggjort sin drøm om en webshop, hvor kunderne i ro og mag kan kigge på kunstværkerne og handle ind online.

- Webshoppen har ligget og ulmet i baghovedet i et par år, og jeg havde taget de første skridt til den. Men der har simpelthen ikke været tid til at gøre noget ved det. Men nu hvor jeg alligevel ikke kan holde galleriet åbent på grund af den tvungne nedlukning, har det været muligt at finde tiden, fortæller hun.

Inden Pia Juel Verland gav sig i kast med projektet, havde hun ikke helt fornemmelsen af, hvor lang tid, hun rent faktisk kom til at bruge på det.

- Det har vist sig at være meget omstændeligt at lave en webshop. For det første er der alt det tekniske, som jeg ikke ved noget om, og så skal man have taget billeder af alting og lavet tekster. Det tager faktisk en del tid, fortæller hun.

Masser af fotos Det er hendes mand, som har stået for den tekniske del af webshoppen, og så har Pia Juel Verland fotograferet nogle af malerierne, stentøjet, glaskunsten og alt det andet.

- Det er professionelle fotografer, som har fotograferet det meste af kunsten, men resten har jeg taget, fortæller hun.

Nu kan hendes kunder bruge hendes webshop til at se, hvilke værker, der er til salg, og deres mål, så det er hurtigt at se, hvor meget det kommer til at fylde på væggen.

Pia Juel Verland tilbyder sine kunder, at de kan få lov til at låne et kunstværk med hjem og hænge det op på væggen, så de kan se, hvordan det kommer til at se ud.

Men hun kommer ikke til at lave en ordning, hvor man kan leje kunst og løbende få det skiftet ud.

- Det er blevet forsøgt andre steder, men kunstnerne vil ikke have det. Årsagen er, at malerier og lignende bliver ødelagt, når de kommer rundt til for mange mennesker, fortæller hun.

Pia Juel Verland glæder sig til, at hun igen må åbne sit galleri.

- Jeg har jo måttet erkende, at galleriet er en stor del af mit liv, og det er derfor meget underligt at være tvunget til at holde lukket, siger hun.