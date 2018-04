Gæstehunde bliver en del af familien

- Her er de også på en slags ferie og indgår som en naturlig del af vores familie og hverdag. Det er ovenikøbet tilladt at sove i sofaen, hvis ejerfamilien tillader det, siger Alasdair og Janni Schjerning, der som et af tilbudene i deres firma »AN-Fleks«, tager hunde i »familie-pension«.

- Vi har selv to store, godmodige hunde og det har indtil nu fungeret upåklageligt at have gæstehunde på besøg. Hundene hygger sig sammen i flokken, og vi har en stor indhegnet have, de kan lege i. For både hundenes og vores egen skyld, har vi valgt højest at have to gæstehunde på samme tid, og det skal være hunde, som fungerer med hinanden og med vores hunde. Vi tester på forhånd om det kan lade sig gøre, ved at arrangere møder mellem hundene, siger Alasdair, der står som ejer af firmaet.