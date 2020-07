Gadekunst i klubhuset

I denne uge har seks unge været samlet i LD Klubben i Ladegårdsparken i Holbæk. Her har de deltaget i Street art summer campen, som er en del af sommerferieaktiviteterne for unge i Holbæk Kommune.

De unge har fra tirsdag til og med torsdag skåret skabeloner ud, som de så har lagt ovenpå et tykt stykke papir eller et malerlærred. Herefter har de spraymalet billedet.

- Jeg tegner også derhjemme. Og så tænkte jeg, at det kunne være interessant at prøve at skære motiver ud og male grafitti. For det har jeg aldrig prøvet før, fortæller Lærke Pedersen om baggrunden for, at hun har tilmeldt sig netop denne aktivitet.