Gade spærret efter gas-lækage

Ifølge brandvæsnets indsatsleder, Jan Bruun, var der rørarbejde i gang på stedet. Det foregår ved, at de nye rør underskydes ind i jorden fremfor den mere tidskrævende proces med at grave jorden fri.

Heldigvis skete der ingen antænding, og gasfirmaet var hurtigt fremme for at lukke for systemet.

Jan Bruun oplyser i øvrigt, at Brogade var spærret i en halv times tid, men brandvæsnet sørgede for at mindske risikoen for antænding af gassen.