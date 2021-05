Kaffepausen tog næsten længere tid end gåturen, men ideen var også at gå for fællesskabet og lære andre at kende på tværs af alder. Foto: Margit Pedersen

Gåtur med motion for snakke- og bentøj

Alle kunne være med, tempoet var mageligt og strækningen behersket. Så på den tre kilometer lange gåtur med kaffepause blev der talt på kryds og tværs, stiftet nye bekendtskaber og researchet på den fremtidige hjemby. Omkring 30 havde taget imod tilbuddet om at deltage i We Walk arrangementet med en gåtur fra Tølløse Hallen til byens legeplads med kaffe- og juicepause og retur.

Bag den landsdækkende we walk-uge står DGI. I Tølløse var initiativtageren Peter Jensen, som var meget tilfreds med opbakningen.

- Det primære er fællesskabet og det at være sammen på tværs af alder og med børn og hunde. Det er en hyggetur, det skal være en god formiddag, bemærkede han inden opvarmningen.

Den var lagt an på et par børnesanglege, og efter at have vrikket med hoved, arme, ben og mås kom der gang i både snakke- og bentøj.