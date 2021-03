Se billedserie På en trist forårsdag spredte gårdsangeren alias den professionelle harmonikaspiller Lars Grand både lys, glæde og lidt optimisme blandt blokkene i det store boligkvarter. Foto: Margit Pedersen

Gårdsanger på mission i boligkvarter

Holbæk - 03. marts 2021 kl. 12:25 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

»Katinka« åbnede sit vindue for at høre gårdsangerens harmonika­vise. Knud og Johannes nyn­­­nede og sang med, og var det en ønskekoncert, havde de og flere andre ønsket et dagligt besøg i Vangen af harmonikaspilleren Lars Grand, Holbæk.

Gårdsangerstemningen på en grå og kold forårsdag var en kærlig hilsen til beboerne i Vangkvarteret fra det boligsociale team. Med coronavirus er de samlende fællesaktiviteter lukket ned, i stedet har teamet prøvet med mindre og målrettede aktiviteter.

- Men der er brug for noget til at sprede glæde for alle, og det kan sang og musik. Vi er her også med kaffe og te og minder om, at vi stadig er klar til at hjælpe, forklarede Mia Møller Andersen, boligsocial projektleder i Vangkvarteret.

Lars Grand spillede både mandag og tirsdag og fik humøret til at stige et par grader. Han havde fået fans, Knud Larsen og Johannes Olsen gav spillemanden anmeldelsen »skidegod« og kom for at genhøre de gamle viser, mens gårdsangeren charmerede »pigerne«.

Og han kommer gerne igen, også han er lidt corona­ramt. Som professionel musiker er koncerter udelukket lige nu. Men ikke de udendørs, og Lars Grand kan altid bestilles til at komme med sin harmonika og viser.

- Jeg lever af musikken og har ikke fået støtte under coronaepidemien. Det løber lige rundt med de udendørs gårdsangerkoncerter, og jeg kan altid tilpasse numrene efter publikummet, lover han.

Det boligsociale team kendte ikke Lars Grand i forvejen, men fik en mail fra ham, efter han havde spillet i et andet af Lejerbos boligkvarterer.

Det blev et ja, og det har Mia Møller Andersen ikke fortrudt. En glad musikant kan åbne vinduer og sprede det gode humør.