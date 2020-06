Gå en tur i naturområdet ved Skarresø Camping og kig op mod Skarridsøhjemmet, mens fremtiden for de to lokationer drøftes på et gå-og-tal møde om lokalplanforslag den 18. juni Foto: Peter Andersen

Gående borgermøde i naturområde

Nu kan der igen holdes borgermøder, men ikke som tidligere. Et møde om lokalplanforslagene for Jyderup Campingplads og Skarridsøhjemmet den 18. juni holdes udendørs, og deltagerne går rundt i grupper i naturområdet.

På grund af coronavirus skal der også meldes til, så alle forholdsregler kan overholdes. Det skal ske via mail til marmi@holb.dk senest i dag.

Planen for campingpladsen er at skabe et naturområde og center for naturoplevelser med sheltere, naturcamping og naturrum, opført af Naturpark Åmosen.

Bygningerne med faciliteter til den gamle campingplads er revet ned.

Skarridsøhjemmet på den anden side af Slagelsevej skal sælges, men kravet til køber er at skabe et turistcentrum med overnatningsmuligheder, restaurant og aktiviteter for turister og jyderupper. Mødet begynder klokken 19 og holdes uanset vejret udendørs.

Høringsfrist for campingpladsen er 6. juli og for Skarridsøhjemmet 4. august.