Der kører mange biler gennem Kundby, og mere end hver tredje kører for hurtigt. På billedet her ses Lind Holmegaard, John Fredslund og Christina K. Hansen.

Gå-tur med fart og gadekær

Holbæk - 02. december 2020 kl. 08:49 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen

På en råkold 1. december var Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, i går på vandretur i Kundby. Dermed fik beboerne i Kundby opfyldt et længe næret ønsket, nemlig det, der handler om kommunal opmærksomhed om trafikforholdene på Bygaden, hvor for mange kører for stærkt. Det blev også til en snak om istandsættelse af gadekæret og ønsket om at plante en bynær skov i et område, der er ejet af kommunen, og hvor det indtil videre - er planen, at der skal opføres huse.

Borgmesteren var på gå-tur i selskab med John Fredslund og Lind Holmegaard, der begge er med i trafik- og byforskønnelsesgruppen i Kundby, og med Susanne Knudsen, der er formand for Kundby Lokalforum. Det var en tur, der bragte deltagerne tæt på noget af både det ældste og det yngste byggeri i Kundby, til Kundby Fitness Park, til området bag Sognegårdsvej, som mange kalder »Sumpen« og hellere ser brugt til skov end byggeri og til den nordlige del af Bygaden, hvor man stoppede op og diskuterede på hurtigtkørende biler, og et gadekær, der også tager skade af den megen trafik, ikke mindst den med tunge lastbiler.

Trafikken er øget

En trafiktælling i 2014 viste, at der kørte 755.000 biler ad Bygaden gennem Kundby. Mange af dem var lastbiler, og trafikken er ikke blevet mindre siden da.

Dengang var der 50 elever på skolen. Nu er der fire gange så mange. Det har også givet øget trafik.

I Kundby mener man, at den bedste løsning er, at der bliver sat fartmålere op af den slags, der blinker, hvis farten på en bil er for høj.

For nogle år siden blev der lavet rumleriller. Men nu rumleriller slidt.

Borgmesteren var i Kundby små to timer.

Et godt besøg

- Det var et rigtig godt besøg. Borgmesteren lyttede til os, spurgte ind til sagerne og tog mange input med hjem. Hun fik ved selvsyn set, at der er megen og tung trafik i Kundby, og at farten på bilerne er høj. Hun havde ikke en pose penge med og kunne ikke love os noget. Men nu er hun opmærksom på det, der er vigtigt for os i Kundby og det, vi arbejder med, siger John Fredslund.

- Vores første prioritet er at få gjort noget ved trafikken. Dernæst kommer gadekæret. Den tunge trafik ødelægger fundamentet og stensætningen, og gadekæret, der er kommunalt, er ikke blevet renset i 25 år, siger John Fredslund.