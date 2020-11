Se billedserie Rasmus Jægersø er ikke i tvivl, kunderne vil strømme til, når han åbner Outlet43. Her kan de møde mere end 100 forskellige tøjmærker, konstant nyt på bøjlerne og garanti for at spare mindst 50 procent. Foto: Mie Neel

Gå på skattejagt i nyt tøjmekka og spar penge

Holbæk - 16. november 2020 kl. 08:40 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det er en glad Rasmus Jægersø, som åbner sin første outlet-butik den 25. november. Kendte mærker i tøj til kvinder og mænd skal lokke kunder til Outlet 43 i Holbæk Mega Center, og han er ikke i tvivl. Kunderne vil komme, for de kan som minimum spares 50 procent, når de går på skattejagt i det ny tøjmekka på 700 kvadratmeter

- Når vi åbner, vil der være 25.000 enheder fra mere end 100 forskellige kendte tøjmærker fra hele verden. Og der kommer hele tiden nyt tøj og nye mærker på hylder og bøjler. Det hele skal nok blive solgt, det er kun et spørgsmål om pris, konstaterer Rasmus Jægersø.

Der vil være helt op til 80 procent at spare på tøj til kvinder og mænd, der også kan købe tilbehør som tasker. Men der bliver ikke meget i sko og slet ikke børnetøj og sportstøj.

Altid nyt tøj i outlettet - Der vil være noget for alle. Målgruppen er meget bred, det er alle, der vil spare penge og gøre gode fund. Det kan være noget af det nyeste, og det kan være fra tidligere kollektioner og overproduktioner, men aldrig over et år gammelt. Der er ikke noget her, som kun er produceret til outlet, og det er ikke genbrug, understreger han.

Konceptet er enkelt og set i USA og England, når han var på rejser i sine tidligere job. Tøjet opdeles efter kategorier, størrelse og køn. Det skal være let at finde, men også en slags skattejagt, for der kommer hele tiden kommer nyt, og der ikke er begrænsninger på mærkerne.

Der vil også være særlige tilbud og konkurrencer, så kunder skal også holde øje med sociale medier.

Håber på flere butikker - Det er den første af sin slags i Danmark, men ikke den sidste. Min ambition er at åbne flere som franchisebutikker. Jeg har længe ønsket at blive selvstændig, og jeg har valgt Holbæk. Det er min by, her er jeg vokset op og er uddannet hos Sillehoved (Tøjeksperten i Ahlgade), her har jeg spillet basket, og her bor jeg, forklarer Rasmus Jægersø.

Han har ikke ringet rundt til 100 leverandører, men benyttet sig af gode kontakter i branchen over hele verden. Kontakter der er skabt, mens han blandt andet var salgschef, eksportchef og e-commerce manager for forskellige virksomheder i modeindustrien.

Når alt er klar til åbningen op til Black Friday, vil kunderne møde et outlet, der på samme tid er lidt råt og oser af stemning. Det skal være tøjet og priserne, som larmer, ikke indretningen, fastslår han.

Materialerne er enkle, tøjet hænger på stativer eller arrangeres på øer. Der er ensrettet de første mange meter ned gennem butikken startende med herretøj og slut ved kvindernes tøj og kassen. En meget velovervejet model.

- Jeg forventer flest kvinder som kunder, og ideen er, at de lige skal have noget tøj med til deres mænd på vej gennem butikken, lyder det med et smil.

Outlet med smil og service Det er et outlet med store rabatter, men der gives ikke køb på service og humør, og ekspedienterne vil være i øjenhøjde med kunderne, lover Rasmus Jægersø. Med ungarbejdere bliver der fra start syv ansatte.

Lige nu har han mange flere til at hjælpe med at pakke papkasser med tøj ud, sortere og placere. Der mangler en væg ind til lageret, prøverummene står stadig som skeletter, og ikke alle logoer er ankommet.

Men alt vil være på plads, og herefter behøver holbækkere ikke køre ud af byen for eksempel til Ringsted Outlet eller indkøbscentre for at finde modetøj til lave priser.

- Det har givet stor kritik, at nogle firmaer sender overproduktion til forbrænding. Outlet 43 er et lille skridt for at mindske det spild, når vi køber og sælger overproduktion og restlagre, mener Rasmus Jægersø.