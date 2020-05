Dorte Borg Andreasen (tv.), Heidi Borg og Annika Spanggaard (th.) har alle været på kursus i brugen af hjernebaseret fysioterapi. Metoden har været uundværlig i perioden med nedlukning for patientadgang i klinikken, da det kan foregå online. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Fysioterapi kan også foregå online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fysioterapi kan også foregå online

Holbæk - 02. maj 2020 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjernebaseret fysioterapi er ifølge fysioterapeut Annika Spanggaard, Borg Fysioterapi, en måde at få hjernen til at styre kroppen på igen, på den mest hensigtsmæssige måde.

- Når kroppen bliver udfordret i forbindelse med eksempelvis overanstrengelse, vil den prøve at kompensere for ikke at forværre skaden. Dermed kan den »opfinde genveje«, så som at lægge belastningen på led og muskler anderledes - måske med nye skader til følge. Det kan sammenlignes med at skulle finde rundt på et hullet landkort eller køre bil med en dårligt fungerende GPS. Det vil have den konsekvens, at hjernen ikke kan styre kroppen optimalt, og derfor opstår der uhensigtsmæssige spændinger og smerter, forklarer hun.

Den hjernebaserede fysioterapi, som under normale forhold også foregår på klinikken, er i nedlukningsperioden blevet tilbudt som onlinebehandling.

Når man bliver behandlet online, foregår det via et videoopkald. Her skaber fysioterapeuten et overblik over borgerens skadeshistorie og spørger om, hvilke kompensationer vedkommende kan have udviklet gennem tiden.

- Alle de tidligere skader er »lagret« i hjernen, i det vi kalder for »kropskortet«. Ved hver skade man har haft, er der områder, som sandsynligvis er blevet »sløret« i kropskortet. Dermed får hjernen sværere ved at bedømme, hvor i kroppen den skal sende sine signaler hen, siger Annika Spanggaard.

Hun forklarer også, at fysioterapeuten efter endt redegørelse, beder modparten i videoopkaldet om at lave nogle specifikke bevægelser og tests - også over webcam - så hun eller han kan se, om der er yderligere kompensering af bevægelsesmønstrene.

Til sidst giver fysioterapeuten anvisninger om udførsel af meget specifikke bevægelser, der ifølge Annika Spanggaard, vil dæmpe eller fjerne »sløringerne« i kropskortet, så man vil opleve færre spændinger og smerter. Patienten bliver altså guidet til at genetablere et tydeligt kropskort.

Alle i klinikken på Gl. Skovvej 158 har været på kursus for at lære at bruge behandlingsmetoden.