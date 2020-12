Thomas Vestergaard (tv.), Frugtboden, og Lars Boisen, Performance, skulle have været sammen om fyrværkerisalget i Boxen på Østre Havnevej mellem jul og nytår, men det bliver efter alt at dømme ikke muligt med de nye restriktioner. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Fyrværkerisalg og handelsliv rammes af lukninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fyrværkerisalg og handelsliv rammes af lukninger

Holbæk - 17. december 2020 kl. 11:14 Af team Kontakt redaktionen

Detailhandlen i Holbæk Kommune må nok engang forholde sig til nye restriktioner. På et pressemøde onsdag aften informerede regeringen og sundhedsmyndighederne om de nye tiltag. Det betyder blandt andet, at overdækkede butikscentre skal holde lukket fra i dag og frem til og med søndag den 3. januar.

Dog må dagligvarebutikker og apoteker holde åbent. Dermed er det i Slotscentret i Holbæk kun Kvickly, Holbæk Bazar og Slotscentret Apotek, der kan holde åbent.

Også udvalgsvarebutikker på 5000 kvadratmeter eller derover skal holde lukket fra i dag. Det betyder, at Bauhaus i Holbæk Mega Center har lukket.

Fra den 25. december skal alle udvalgsvarebutikker holde lukket frem til og med den 3. januar. Det er stadig med undtagelse af dagligvarebutikker - herunder tankstationer, bagere med videre - samt apoteker og specialbutikker med medicinsk udstyr.

Hvad med fyrværkerisalget? Mellem jul og nytår er der traditionelt godt gang i salget af fyrværkeri. Sælgerne af fyrværkeri er i øjeblikket ved at finde af, hvad restriktionerne betyder for dem.

Der blev åbnet for salg af fyrværkeri i tirdags. Men hvad sker der, når der fra 25. december indføres restriktioner for, hvem der må have åbent?

En af sælgerne er Thomas Vestergaard, Holbæk, der driver Frugtboden med gadesalg. Og fra den 26. november også en pop-up butik med julemarked og frugt- og grøntsalg i det tomme butikslejemål på Ahlgade 17 C.

Sælger først som planlagt efter jul Thomas Vestergaard har ikke planlagt med at sælge fyrværkeri før efter jul.

- Min holdning er, at fyrværkeri først skal sælges efter jul. Før det første har vi travlt i Frugtboden, og for de andet er det kun ballademagere og helt unge mennesker, der køber fyrværkeri før jul. Jeg tror også, at folk har fokus på at holde en god jul, så jeg tror ikke, at alt fyrværkerisalget starter nu, siger Thomas Vestergaard.

Han regner bestemt med at kunne have åbent i pop-up butikken på Ahlgade mellem jul og nytår, fordi der sælges dagligvarer som frugt og grønt. Men da der også må sælges andre varer, regner han også med at kunne sælge fyrværkeri mellem jul og nytår.

Ifølge tidligere meldinger fra brandmyndighederne må der i butikken opbevares 37,5 kg i ren krudtværdi, svarende til en palle med fyrværkeri. Thomas Vestergaard skal have kontakt etmyndighederne for at være helt sikker på, at han godt må sælge fyrværkeri i butikken mellem jul og nytår.

Derimod regner han ikke med at kunne sælge fyrværkeri fra Boxen på Østre Havnevej i Holbæk, hvor han også har en tilladelse.

Drive-in salg og onlinebestilling Hos XL-Byg med forretninger i Holbæk, Jyderup og Kalundborg vælger man at have salg af nytårskrudt frem til den 24. december. Derefter vil der være drive-­in salg, hvor man får udleveret en bestillingsseddel, som man udfylder i bilen og får varerne udleveret ved udkørslen. Det vil også være muligt at få dem udleveret fra forretningernes fyrværkericontainere frem til 31. december.

På adressen Ibs Huse 4 i Mørkøv har entreprenør Morten Sønksen fyrværkerisalg. Kunderne opfordres til at bestille varerne på forhånd og afhente dem mellem jul og nytår. Han forventer, at der vil blive købt mere fyrværkeri end normalt.

Holbæk Go-Kart Land åbnede for årets online krudtsalg allerede 1. december. Salget er ifølge Jonas Sunke gået strygende, og der er nu bestilt mere krudt hjem.

- Allerede inden regeringen meldte ud, var folk opmærksomme på, at de skulle sikre sig årets nytårskrudt i tide, og efter pressemødet i går begyndte det at vælte ind med online-ordrer. Tendensen er desuden, at folk gerne vil have leveret varerne på hjemmeadressen. Man kan også vælge, at vi kommer ud til bilerne med krudtet på parkeringspladsen, så man slet ikke behøver at komme indenfor, fortæller Jonas Sunke, som forventer at kunne fortsætte med onlinebestilling og betaling samt levering på parkeringspladsen frem til og med den 31. december.

Til og med den 23. december er åbningstiden udvidet i teltet på Omfartsvejen 27.