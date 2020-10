Foto: Per Jensen

Et fyrtårn som det på Rubjerg Knude kan man da godt flytte. Spørg bare murermester Kjeld Pedersen, når han besøger Tuse Næs. Foto: Per Jensen

Fyrtårnets flyttemand til Tuse Næs

Kan man flytte et fyr? Selvfølgelig. Spørg bare mureren Kjeld Pedersen. Det var ham og hans hold, der tog fat, da det blev besluttet, at det kendte fyr på Rubjerg Knude skulle flyttes 70 meter ind i landet. Det blev en begivenhed, der fik opmærksomhed over hele verden.