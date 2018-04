Fyraftenskoncert i Elværket

- Ideen kom oprindelig fra en af skolens lærere. Tanken er at bruge en dag på at spille musik på professionelt niveau, både for at blive udfordret rent fagligt, men også for at vise elever, forældre, hinanden og andre musikinteresserede det høje musikalske niveau, Kulturskolens lærere står for, fortæller kulturskolens leder Christian Frank