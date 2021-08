Se billedserie Der bliver flaget lystigt for cykelrytterne efter starten i Ahlgade. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fuldt hus til etapestart i Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuldt hus til etapestart i Holbæk

Holbæk - 13. august 2021 kl. 17:57 Af Karina Hansen og Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Cykelinteresserede borgere fra Holbæk og omegn var mødt talstærkt op, da Holbæk i går var startby for fjerde etape af PostNord Danmark Rundt.

Solen skinnede ned over Ahlgade, hvor høj og lav nød den musikalske underholdning, før startskuddet lød.

Flere havde fået udleveret små plastichænder, som larmede ekstra meget, når de blev rystet under klapsalverne.

Mange, især børn, havde også medbragt små dannebrogsflag, som blev viftet ivrigt gennem den sparsomme vind. Andre havde været så heldige at få fat i særlige »PostNord Danmark Rundt-hatte«.

Fans af cykling og hygge En af dem, som havde fået fat på en hat, var Lisbeth Nielsen. Hun havde tidligere haft sine børnebørn med ude at se cykelsporten, men de var blevet så store, at de selv kunne tage af sted, hvis de ville. Men med, det skulle hun selv.

- Jeg skal jo ikke gå glip af noget, erklærede Lisbeth Nielsen, som heppede på den lokale cykelrytter Mads Petersen.

Og det var hun ikke den eneste, der gjorde. Charlotte og Walther Pedersen, som selv kommer fra Holbæk, var også dukket op for at støtte den lokale cykelhelt. Men det var ikke den eneste grund til, at de var til stede i dag.

- Jeg synes, det er rigtig hyggeligt med alle de fans, fortalte Lisbeth Nielsen.

Stemningen var også i højsædet for Cat Nielsen, som havde valgt at stille sig tæt på scenen sammen med sin far, Kim Nielsen.

- Jeg er her bare for at hygge, fortalte Cat Nielsen, mens holdene blev introduceret på den store scene.

Inspirerende cyklister Et kort stykke fra den største folkemængde på Ahlgade stod en pavilion med påskriften »Team Novo Nordisk.« Det er et af de hold, som deltager i PostNord Danmark Rundt.

Det særlige ved Team Novo Nordisk er, at alle holdets medlemmer lever med sygdommen diabetes 1, som er en autoimmun sygdom.

I går stod Frederik Satchwell Paludan i pavilionen ved siden af et kæmpe lykkehjul, hvor det blandt andet var muligt at vinde en præmie eller få et »fun fact« om diabetes 1.

Hjulet var sat op, fordi det er vigtigt for Team Novo Nordist at udbrede viden og ændre livet for mennesker, der er ramt af sygdommen.

Ud over at udbrede viden, er det også Team Novo Nordisks mål at inspirere andre. Ikke mindst børn.

- Det kan virkelig være et lyspunkt i børns liv at møde en professionel cykelrytter, der har den samme sygdom, som de selv kæmper med. At se, hvad han har opnået, forklarer Frederik Satchwell Paludan.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) fremhævede ligeledes inspiration som noget af det bedste ved dagen.

- Det er dejligt at vide, at så mange børn kan få lov til at se cykelsport i dag og drømme om, hvad der kan ske i fremtiden.

Tale af statsministeren Før den neutraliserede start gik fra Ahlgade klokken 13.15, blev rytterne præsenteret på scenen på Torvet på Ahlgade. Derefter holdt statsminister Mette Frederiksen (S) og borgmesteren tale.

Mette Frederiksen sagde, at det var dejligt at se så mange mennesker samlet. Hun tilføjede, at det måske er det stærkeste felt nogensinde i det danske etapeløb.

Statsministeren opridsede også, at der i år har været flere danske højdepunkter - Kasper Asgreen, der vandt Flandern Rundt, Jonas Vingegaards andenplads i Tour de France samt to sølvmedaljer og en guldmedalje ved OL.

- Jeg tror, vi er i en ny guldalder for dansk cykelsport. Og alle er startet i lokale cykelklubber og idrætsforeninger - sågar i Tølløse, sagde Mette Frederiksen med henvisning til eksverdensmester Mads Pedersen, der også er med i fremme i PostNord Danmark Rundt.

Statsministeren sagde tak til alle i lokalsamfundene, som bakker op om cykelrytterne og er med til at bane de næste store stjerner.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen sagde, at det gjorde hende glad, at der var så mange mennesker samlet, at hun nærmest måtte møve sig igennem Ahlgade.

- Og jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal køre de 188 kilometer. De første 50 kilometer går gennem vores smukke kommune - jeg håber, I får bare et lille glimt af, hvor fantastisk smukt her er. Og vi glæder os rigtig meget til, at det sker igen til næste år, sagde borgmesteren med henvisning til, at anden etape af Tour de France går gennem Holbæk og nabokommunerne.

Efter talerne stod statsministeren og borgmesteren med hvert sit flag ved startlinjen og vinkede løbet i gang. Løbets rigtige start gik et kvarters tid senere fra Omfartsvejen ved Holbæk Sportsby.

relaterede artikler

Start på cykelløb trak mange til 13. august 2021 kl. 15:27