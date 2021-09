Se billedserie Rødhættes Thaibox er thaimad, som Jantip Tojan har lært det hos sin mor i Thailand, tilpasset danske ganer. Og med de kraftige gasblus og lynstegning skal kunderne ikke vente længe på deres ret. Foto: Margit Pedersen

Fuldt blus på Rødhættes Thaibox

Holbæk - 08. september 2021 kl. 15:44 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det går stærkt, og der er fuldt blus på thaimaden bogstaveligt og i overført betydning. Det er gået over al forventning, efter den rullende madvogn på Torvet blev droppet, og Rødhættes Thaibox flyttede ind i Smedelundsgade 19 i Holbæk, siger Asbjørn Janum. Gamle og ny kunder har fundet vej til de krydrede retter, og siden åbningen 19. august er salget tæt på at være fordoblet.

- Det var den rigtige beslutning at sælge food trucken, selv om den var billigere. Vi er gået fra 12,5 til 115 kvadratmeter og har fået bedre arbejdsforhold. Vi skal ikke forberede alt hver morgen og vaske op hjemme til over midnat, bemærker Asbørn Janum, der sammen med sin kone Jantip Tojan driver Rødhættes Thaibox.

De begyndte at søge efter lokaler for cirka et år siden, fordi de og omsætningen var vokset ud af deres food truck. På trods af den skrabede plads skulle der være fire i vognen for at lave mad, pakke i bokse og sælge for at følge med efterspørgslen.

- Det lykkedes kun med faste arbejdspladser og opgaver a la samlebånd. Her kan vi være syv om aftenen, hvor der er tryk på, og her er plads til flere, når forretningen kan bære det. Vi har beholdt menukortet fra food trucken for at se, hvordan det går her. Men allerede nu kan jeg sige, at menukortet udvides, og jeg overvejer også, om vi skal udvide åbningstiden med tirsdag og begynde at levere, forklarer han,

Jantip Tojan sørger for den autentiske thaimad lavet fra bunden af friske råvarer.

Så der skal blandt andet til de fem åbningsdage om ugen snittes og skæres 60 kilo gulerødder, 50 kilo løg og 40 kilo peberfrugter, marineres og paneres kød, laves forårsruller i massevis og koges 140 kilo ris - kun de panerede rejer købes frosne. Og for første gang bruger Asbjørn Janum sin uddannelse som bager, han står for dessertkagerne.

Mandag og tirsdage er forberedelsesdage, her er blandt andet Jan Rasmussen i gang med stor-snitte-­arbejdet.

Jantip Tojan får hjælp af endnu en thaikok om aftenen. Hver ret tager i gennemsnit 30 sekunder. De kan lave fem portioner ad gangen, og det kan gå så stærkt, fordi parret har et begrænset menukortet. De har prøvet med mange valgmuligheder, men det er tidskrævende, konstaterer Asbjørn Janum.