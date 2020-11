Fulderik ødelægger tre biler og et hus på ét minut

Ét vejsving gav tre ødelagte biler og et påkørt hus, da en ung spritbilist lørdag morgen forsøgte at tackle Kundbyvej i landsbyen Marke syd for Svinninge.

Der var ingen personer til stede, men politifolkene regnede sig hurtigt frem til, at føreren af en personbil havde påkørt to parkerede biler, mens han forsøgte at komme rundt i svinget.

Den 26-årige fik tre sigtelser at tygge på: En for spirituskørsel og en for at køre uden kørekort. Og så en tredje for at køre uden sikkerhedssele. Flængen i ansigtet ville han nemlig ikke have fået, hvis han havde sele på, lød politifolkenes ræsonnement.