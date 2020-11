Fuld opbakning til ny stor dyrehave

Onsdag aften sagde en enig Holbæk Kommunalbestyrelse ja til at etablere Holbæk Dyrehave, som vil give hjortene over 40 hektar skov og eng, hvor de frit kan gå rundt.

I februar vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen egentlig at afskaffe hjortene. Liberal Alliance foreslog dengang, at man i stedet gik efter at lave en stor dyrehave, som skulle erstatte de to nuværende ret små folde.