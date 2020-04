Frygtet ræv aflivet af jæger

- Det er godt for både mennesker, kæledyr og den kvæstede ræv selv, at den nu er aflivet, siger Jeanette Juhl Jensen. Foto: Jørgen Juul

Holbæk - 14. april 2020 kl. 12:49 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En såret ræv, som siden december har dræbt en række kæledyr Holbæks østby, døde i påsken, hvor den blev aflivet af en jæger.

Det fremgår af en meddelelse, som Gitte Quaade Lauridsen, formand for Grundejerforeningen Wegenersminde, har sendt ud til medlemmerne.

Ræven, som havde kvæstet det ene forben, blev fundet liggende i en have påskelørdag. En jæger blev tilkaldt, og han sørgede for at aflive den sårede ræv.

Den døde ræv undersøges nu af Naturstyrelsen, men der kan gå flere måneder, før der foreligger et resultat. Umiddelbart har styrelsen konstateret, at der er tale om en hanræv, og at den ikke havde skab.

Men ræven har opført sig meget usædvanligt. I december kom de første meldinger om, at små hunde i Holbæks østby var blevet angrebet af en ræv. Frem til påsken er i hvert fald tre hunde blevet dræbt, og ræven har ifølge vidner også angrebet katte, kaniner og høns.

I meddelelsen til beboerne i området gør grundejerforeningen opmærksom på, at der formentlig er endnu en farlig ræv på spil.

»Der er set to forskellige ræve, der begge har den aggressive adfærd. Det er kun den ene, som er aflivet«, noteres det i meddelelsen. Og der er således brug for, at beboerne fortsat holder øje med, om den anden ræv fortsætter med sin aggressive adfærd.

Jeanette Juhl Jensen, som bor på Vejrhøj, er en af de beboere, som flere gange har set ræven.

- Det har været en ulykkelig situation, både for beboerne og deres kæledyr og for ræven selv. Den var jo alvorligt såret, så det er godt, at den nu er aflivet, bemærker Jeanette Juhl Jensen.

Der var på forhånd givet tilladelse til at fange og aflive ræven, og både kommunen og politiet er informeret om aflivningen i lørdags.