Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen A/S, kan sagtens se et plejcenter i sin helhedsplan. Og selv om han har forkøsbretten til et nyt boligkvarter, vil det ikke koste kommunen millioner af kroner at trække det nødvendige areal ud af aftalen, sådan som flere politikere har givet udtryk for. Foto: Kenn Thomsen

Frygt ubegrundet: Det koster ikke millioner at »købe« forkøbsret tilbage

Det skal ikke være en forkøbsret, som spærrer for at bygge plejecenter i et nyt boligkvarter. Og direktøren i selskabet bag projektet afviser ikke, at det kan blive et ja til at bygge - hvis man bliver spurgt.

Politikeres frygt for, at det bliver dyrt at »købe« en forkøbsret tilbage for at bygge plejecenter i Holbæk Have, er ubegrundet. FB Gruppen A/S, som har forkøbsretten, kommer ikke til at stå med hånden fremme. Et plejecenter i den kommende bydel matcher den første plan og vil være en fordel, siger administrerende direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen A/S.

- Jeg blander mig ikke i de politiske beslutninger, men vil bare sige, at vi har ikke til sinds at blokere og profitere af noget. Vi skal ikke tjene på en forkøbsret, fastslår Hans-Bo Hyldig.