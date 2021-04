De planlagte ungdomsboliger på Lundemarksvej - i forgrunden med de flade tage - vil få tagterrasser, og nogle af naboerne forudser, at de ikke vil blive brugt til at nyde udsigten, men snarere til sammenkomster, der vil medføre en del larm. Illustration: Kullegaard A/S

Frygt for larm fra nye boliger

Hvad vil de store tagterrasser på de 160-210 planlagte ungdomsboliger på Lundemarksvej 24 i Holbæk komme til at betyde? Det var der to forskellige bud på, da der mandag aften blev holdt virtuelt borgermøde om det fremlagte forslag til en lokalplan for grunden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her