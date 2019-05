Se billedserie Ingrid og Paul Baden står ved mose- og græsarealet, som ligger tæt på Sportsbyens areal, hvorfra Holbæk Kommune har givet tilladelse til, at der udledes overfladevand fra området med kunststofbaner og parkeringsplads. Foto: Kaj Ove Jensen

Frygt for at tungmetaller ender i mose

Holbæk - 12. maj 2019 kl. 17:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nabo til Holbæk Sportsby, Ingrid ­Baden, frygter for, at hendes marker og en lille mose ved kraftige regnskyl vil blive oversvømmet af vand, der indeholder tungmetaller fra kunststofbanerne i sportsbyen, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Holbæk Kommune har nemlig givet tilladelse til, at overfladevand fra kunststofbanerne til fodbold og atletik samt parkeringspladsen via markernes drænsystem kan udledes til Kalve Å. Holbæk Kommunes administration siger, at selv ved kraftig regn og overløb fra regnvandsbassinet vil tungmetallerne blive på sportsbyens areal.

Ingrid Baden, Omfartsvejen 45 A, ejer jord syd for sportsbyens areal. Markerne er forpagtet ud, mens der desuden er et lille moseområde og udenom et græsareal Det rensede overfladevand fra den pågældende del af sportsbyen bliver først ledt 50-100 meter ind på marken, før det ledes gennem mosen og via de almindelige marker igen. Derefter løber det under Omfartsvejen og et par naboers mark, før det løber ud i Kalve Å.

- Metallerne bliver opfanget af systemet til daglig, men ved skybrud risikerer vi, at der bliver oversvømmelse af markerne og mosen, som ligger smadderlavt i forhold til sportsbyens område. Vi vil gerne undgå forurening den vej, siger Ingrid Baden, der ejer slægtsgården, hvor hun bor med sin mand, Paul Baden.

Et af vilkårene i tilladelsen er, at der i gennemsnit højest må ske overløb fra regnvandsbassinet hvert femte år.

- Dét tror jeg ikke, skyerne tager sig af. Med vores vejr­skifte er skybrud ikke særlig sjældne. Pludselig kan vores jord blive stemplet som forurenet, når skal skal sælges, siger Ingrid Baden.

Fra anden side er det ikke mindst fiskenes ve og vel i Kalve Å, der tænkes på. Tuse Å's Ørredsammenslutning (TØS) er klageberettiget, og formanden Rune Hylby, Tølløse, forventer, at TØS også klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet, eventuelt i samarbejde med hovedorganisationen Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Der er tale om udledning til et højt målsat vandløb. Der er risiko for, at der er en række stoffer, blandt andet tungmetaller fra granulatet, og det er ikke smart at få ud i et beskyttet vandløb, siger Rune Hylby.

I det daglige er overfladevandet renset, før det løber til drænsystemet på markerne og ender i Kalve Å. De første analyser viser, at der ikke er sluppet noget uønsket igennem systemet.

Ifølge Morten Marcher, afdelingsleder i Holbæk Kommunes Virksomhed og Miljø, beror det på en misforståelse, at der er risiko for, at tungmetaller eller andre stoffer fra gummigranulatet kan ende på marker eller i åen. Heller ikke ved kraftige regnskyl.

- Når der en sjælden gang er overløb fra bassinet, løber vandet ud til parkeringsplads, vejarealer og eventuelt grønne områder på Sportsbyens areal. Der er også lavereliggende områder på sportsbyens areal. Det vil være til steder, hvor det ikke er til skade for bygninger og anlæg, siger Morten Marcher.

Morten Marcher siger, at Holbæk Kommune ved afgørelser altid holder sig inden for regler og anvisninger fra Miljøstyrelsen samt domspraksis, hvilket også er sket i denne sag.