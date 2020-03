Jeg spritter af hele tiden og sælger også håndsprit og desinfek­tionsmiddel til andre, siger Louise Sørensen fra Hr. & fru Sørensen?s Urtehjørne. Foto: Elisa Hauerbach

Fru Sørensen's sprit er populært

Holbæk - 29. marts 2020

Knapt havde Louise Sørensen, indehaver af Hr & fru Sørensen's Urtehjørne, åbnet for salget af sin egen hudplejeserie, før et af produkterne fik meget stor efterspørgsel.

Håndspritten, der hos Fru Sørensen kaldes for »håndgel« fik så mange ben at gå på, at der måtte produceres ekstra mængder af den. I skrivende stund står den igen på hylderne i livsstilsbutikken, der ligger på Skarridsøgade 51 i Jyderup.

Hygiejnen i butikken er der også ekstra fokus på.

- Jeg spritter af hele tiden, både ude og inde, så kunderne kan føle sig trygge ved at komme ind og handle, siger hun. Der er mange, som kommer ind til hende for at få håndsprit, gode råd og kosttilskud.

- Min mand, Christian, også kendt som Hr. Sørensen kører varer ud til dem, der gerne vil handle, men ikke kan forlade deres hjem, så vi forsøger at hjælpe alle vores kunder, så godt vi kan, tilføjer Louise Sørensen.

Hun anbefaler at man booster sit immunforsvar i denne tid. Det kan, ifølge hende selv, blandt andet gøres med forskellige former for kosttilskud og dråber, som kan hjælpe immunforsvaret til at blive stærkere og mere modstandsdygtigt overfor virusinfektioner, herunder Coronavirussen.