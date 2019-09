Man kan ikke bestille en besøgsven hos Røde Kors i Holbæk. Aktvitietsleder Ida Frølich laver kun aftaler direkte med en ældre borger og ikke gennem børn eller kommunen. Foto: Margit Pedersen

Fru Mortensen skal selv sige ja tak til en ven

Holbæk - 17. september 2019 kl. 08:26 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, kommunens social- og sundhedspersonale kan se et behov, eller børn mener, deres mor skal have en ven. Men det skal være »fru Mortensen« eget ønske. Der kommer ikke noget godt ud af at trække noget ned over hovedet på et menneske, understreger Kate Felby, formand for Røde Kors Holbæk.

Lokalafdelingen insisterer på, at aftaler laves direkte med den ældre og ikke gennem børn eller kommunen. Aktivitetsleder Ida Frølich besøger altid en borger, før der aftales et besøgsvenskab for at være sikker på, vedkommende gerne vil have en ven. Og et nej tak bliver altid respekteret.

- Jeg vil helst være alene med den ældre borger, så jeg kan få en god kontakt og skabe det rigtige match, hvis der skal laves en aftale, forklarer hun til Nordvestnyt.

Hun begyndte som besøgsven, er stadig besøgsven og sagde ja til at blive aktivitetsleder for cirka 30 besøgsvenner og lige så mange borgere, som får besøg. Men Ida Frølich kan godt bruge flere frivillige, der er altid nogle, som stopper af forskellige grunde.

En besøgsven er en frivillige, der kommer på besøg som en ven og ikke en omsorgsperson.

- Besøgsvenner er ikke en mulighed for ekstra hjælp. Omsorg er kommunens opgave. Vi siger også nej til besøgsordning til demente, det kræver megen viden. Men vi dropper ikke en borger, der udvikler demens i forløbet. Venskaber bevares længst muligt, fastslår Kate Felby.

Der er ingen krav til en besøgsven ud over lysten til et venskab og stabilitet. Interesserede kan ringe til Ida Frølich på 30271747 til en snak. Næste skridt er et møde, også her er det vigtigt med ansigt-til-ansigt kontakt for at sikre det bedste match, siger hun.