Frontpersonale på sygehus vaccineres nu

Præcis klokken 9.00 søndag fik den første person på Holbæk Sygehus vaccinen mod Covid-19. Det er i første omgang frontpersonalet, der har med covid-patienter at gøre, der tilbydes vaccinen.

På førstedagen er det planen, at der kan vaccineres 66-67 personer fra frontpersonalet.

- Jeg er utrolig glad for det på personalets vegne. De har stået med en ikke ubetydelig risiko, når de har været på arbejde. Derfor er det en meget glædelig dag, at vi nu kan komme til at beskytte vores personale, når de er på arbejde, siger Knut Borch-Johnsen, vicedirektør og lægefaglig chef på Holbæk Sygehus.