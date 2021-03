Frokosten er reddet - to ristede og en bøfsandwich, tak

Enhver havn - og for den sags skyld også togstation - bør have en pølsevogn gerne uden smart kaffe og gourmetburgere. Og det har Holbæks gamle havn og det helt frem til årsskiftet.

Nu var det ved at være sæson for festivaller, havnefester og andre events, hvor hans pølsevogne gør tomme maver og måske enkelte tømmermænd glade.

Bønnen om at genåbne kom, fordi kommunen og havnevæsenet fik masser af skældud for at have lukket pølsevognen.

- Og det er uretfærdigt, ligesom det ikke skyldes brødnid fra andre restauratører på havnen. Jeg skulle lukke, fordi kontrakten udløber, forklarer han.

Steen F. Borre søgte så for tre uger siden om forlængelse, og dagen efter kom svaret. Samarbejdet med kommunen har været godt, alle har været hjælpsomme, understreger han.