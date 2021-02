Når der åbnes for fysisk samvær, åbner ADHD foreningen - Vestsjælland netværkscafeen og holder sommercamp. Derfor er der søgt om at få de bevilgede paragraf-18 midler overført til i år. Lokalformanden Heidi Falk Brandt kan begynde at glæde sig, paragraf 18-udvalget har sagt ja til overførslen.

Frivillige venter på ubrugte puljemidler til udsatte

Det frivillige sociale arbejde for udsatte blev bremset af coronavirus i 2020, og under halvdelen af de afsatte puljemidler blev søgt og brugt. Der er knapt 1,2 millioner kroner »i overskud«. Bliver de lagt oven i de endnu ikke-bevilgede midler for 2021 vil der være cirka 1,5 millioner kroner til mange tilbud til ældre og socialt udsatte børn, unge og voksne i Holbæk.

