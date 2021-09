Lokallistens inderkreds, da der var tre LL-folk i kommunalbestyrelsen. Finn Martensen (i midten) holdt ved. Lars Qvist og Susanne Utoft skiftede til S i februar sidste år. Foto: Per Buurgaard Christensen

Frivillige søges til at bringe succes-stafet videre

Holbæk - 01. september 2021 kl. 16:47 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Den 8. september klokken 19 holder "Lokallisten for hele Holbæk Kommune" opstillingsmøde, hvor det skal vise sig, om man kan stille et hold til kommunevalget den 16. november. Et hold, som er stærkt nok til at føre stafetten videre.

Lokallisten blev dannet før valget i 2017 af flere udbrydere fra Socialdemokratiet. Listen fik tre valgt ind i den nye kommunalbestyrelse, og det er på sin vis gået både godt og skidt for Lokallisten.

Skidt på den måde, at to af de tre folkevalgte i dag har forladt listen. Lars Qvist og Susanne Utoft sidder i den socialdemokratiske gruppe, og dermed har Finn Martensen været alene om at tale listens sag det seneste halvandet års tid.

Når det gælder indflydelse, er det til gengæld gået godt, bemærker Finn Martensen.

- Boligstrategien var jo vores idé, og den tog de øvrige partier til sig. Resultatet er, at vi har fået pustet liv i boligbyggeriet i lokalområderne. Og vi har i det hele taget været stærkt medvirkende til, at lokalområderne har fået mere opmærksomhed. Den nye skolestruktur er ikke perfekt, men i hvert fald bedre end de fire store skoler, den afløste. Og vi har da også været med til at sende penge ud til projekter i lokalområderne, siger Finn Martensen.

Plan for ældre og sportsby Nu handler det så om at videreføre arbejdet, og her har Lokallisten en række punkter, der skal arbejdes for. Nogle af dem handler om at få lavet en samlet plan for et område i stedet for at navigere med knopskydning og hovsaløsninger.

- Vi vil have en langsigtet plan for udvikling af ældreområdet. Det samme gælder en trafikplan, og her vil vi have igangsat forsøg med gratis kollektiv trafik. Meget tyder på, at det faktisk vil kunne betale sig på længere sigt, siger Finn Martensen.

Et andet sted, som trænger til en udviklingsplan, er Holbæk Sportsby, hvor Lokallisten er lidt træt af en jævn strøm af nye tiltag uden nogen samlet plan.

- Og så vil vi også gerne give lokalområderne nye beføjelser. Det behøver ikke være på kunstgræsbane-niveau, men mindre beløb, hvor lokalområderne selv om disponere og prioritere, siger Finn Martensen.

Selv har han besluttet, at han nu har aftjent sin politiske værnepligt.

Men han håber, at Lokallisten vil kunne stille et godt hold efter opstillingsmødet i næste uge.

- Vi har fået en del henvendelser fra folk, som gerne vil være med. Og nu må vi se, om det også betyder, at vi kan stille med det rigtige hold, siger Finn Martensen.

Opstillingsmødet holdes på Hotel Sidesporet i Holbæk.