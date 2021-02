Frivillige smøger ærmerne op og flytter trappe

Pladsen er for trang til at rumme de aktive seniorer. Cafeen er for lille, og længe har det været en drøm at udvide den ved at flytte en trappe midt i lokalet og samtidig undgå forstyrrende trafik op til førstesalens kommunale tilbud. Opbakningen er stor fra brugerne, og flere pensionerede håndværkere er klar til at smøge ærmerne op og uden beregning flytte trappen i Aktivitetshusets café i Tølløse.