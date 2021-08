Se billedserie Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen overrakte et frivilligbevis til Folkekirkens Nødhjælps frivillige. Privatfoto

Frivillige fik ministerros

Holbæk - 26. august 2021 kl. 14:58

Onsdag vajede dannebrogsflagene flot foran Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbrugsforretning i Nygade 12 i Holbæk. Også inden for i butikken var der pyntet fint op, mens der i baglokalet var disket op med wienerbrød og nybrygget kaffe.

Dette fordi udviklingsminister Flemming Møller Mortensen efter indvielse af den ombyggede Østre Skole lagde vejen forbi genbrugsforretningen kl. 14.30, for at møde butikkens frivillige og takke dem personligt for deres store arbejde, der sender penge af sted til mennesker i verdens fattigste lande. En tak der blev markeret med overrækkelse af et frivilligbevis med ministerens og regeringens anerkendelse, fortæller Folkekirkens Nødhjælp i en pressemeddelelse.

I sin tak til de frivillige lagde ministeren vægt på de frivilliges daglige bidrag til bæredygtig udvikling og nødhjælpsarbejde, der sender penge af sted til mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.

Kaffe og rundvisning

Også Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen, var onsdag at finde i butikken i Holbæk. Her fik hun rig mulighed for at tale med de frivillige og udviklingsministeren.

Butikkens leder, Kari, stod for at byde ministeren på kaffe og kage efter en rundvisning i butikken. En rundvisning hvor ministeren på turen rundt i butikken afslørede, at han har en forkærlighed for flotte og farverige slips.

Butikspersonalet glæder sig til at finde en passende ramme til frivilligbeviset, så det kan komme op og hænge i butikken og kunderne kan se det, fortæller Folkekirkens Nødhjælp.