Frivillige efterlyses til madskoler

Holbæk - 17. marts 2020 kl. 20:46

Mange madglade børn håber på at få en plads på en af sommerens Madskoler. Også i Holbæk opleves stor efterspørgsel.

4H, som i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema 1000 er ansvarlig for madskolerne rundt om i landet, søger derfor lige nu med lys og lygte efter madinteresserede frivillige fra Holbæk og omegn, som har lyst og mod på at få en god uge sammen med børn og mad.

På landsplan brugte cirka 500 frivillige voksne sidste år en uge af deres sommerferie på at lære madglade børn om sund mad, kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde.

Kravet for at blive frivillig er først og fremmest, at man har lysten og interessen.

- Der er ingen krav om særlige kompetencer for at blive instruktør, men det er vigtigt, at man har lysten til at børn gode oplevelser med mad og sundhed, siger Line Damsgaard, projektleder og ernæringschef i Landbrug & Fødevarer,

At være frivillig på en Madskole er en sjov oplevelse, der samtidig giver praktisk erfaring med blandt andet projektplanlægning, ernæringsformidling, didaktik, pædagogik og meget andet.

Madskoler har til formål at give børn og unge viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde samt at give børnene værktøjer til at gøre varieret kost og sund livsstil til et naturligt valg.

Hele ugen præsenteres børnene for nye råvarer, både i køkkenet og på ekskursioner. På alle madskoler er madlavning, motion, familiearrangement og udflugt faste elementer. En madskole varer fem dage og afvikles i forbindelse med børnenes skoleferie.