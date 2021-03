John Erland, fra EDC Erland?s, Holbæk, sælger fritidshuse på Orø som aldrig før og mangler nye emner. - Vi er klar til at vurdere ejendomme i hele Påsken, for køberne står klar i kulissen og venter på nye emner, fortæller han. Foto: Elisa Hauerbach

Fritidshuse mangler - godt gang i salget på ø

Ejendomsmægleren opfordrer derfor fritidshusejere, der har overvejet at sælge deres hus, til at kontakte forretningen, der ligger på Ahlgade i Holbæk, for at høre nærmere om »Orø - pakken« og den omfattende internet-markedsføring, herunder åbent hus med tilmelding.

- Det er fantastisk populært og gør det hurtigt og nemt for vores ventende købere, fra blandt andet hovedstadsområdet, at planlægge deres fremvisninger via netbestillingen, fortæller han - og tilføjer at han og hans medarbejdere også er klar til at vurdere fritidsejendomme på Orø, i hele Påsken.