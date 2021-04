Se billedserie Kamilla Winther har åbnet frisørsalon i Fjordtårnet, på Holbæks Havnefront. Fotos: Elisa Hauerbach

Frisørsalon startede med nedlunking

Holbæk - 27. april 2021 kl. 07:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Holbæk: De første mange måneder var lange for Kamilla Winther, der havde planlagt åbning af sin egen frisørsalon den 1. december sidste år. Regeringens nedlukning af landet kom nemlig til at betyde, at hun måtte vente med at åbne dørene i det nyindrettede lokale, der ligger på Holbæks havnefront i Fjordtårnet, på adressen Isefjords Alle 15.

Har glædet sig til åbningen

- Jeg havde sådan glædet mig til at byde mine kunder velkomne i mine smukke, lyse lokaler, hvor dagslyset bare strømmer ind af vinduerne og man hele tiden kan følge med i hvad der sker ude på vandet. Med (regeringens) forsinkelse er jeg nu i gang - og det er skønt. Jeg har jo været i branchen i mange år og har derfor en del faste kunder fra et stort opland. Det bliver skønt at gense dem og høre om deres liv og udvikling. Jeg går meget op i den tætte kundekontakt og har faktisk manglet den under nedlukningen, for jeg er slet ikke gearet til at gå hjemme. Jeg er jo en rigtig »arbejdstosse«, der blandt andet hellere vil bruge min lørdag her i salonen end på så mange andre ting, siger Kamilla Winther, der privat bor i Regstrup.

Nyder roen omkring kunderne

Kamilla fortæller også, at hun giver sig god tid til kunderne, og at hun kan fornemme, at de også sætter pris på at der ikke er mange personer i salonen på samme tid.

- Som udgangspunkt er det ikke planen at der skal være flere frisører herinde, heller ikke selv om jeg har mange kvadratmeter at boltre mig på og det er nemt at ændre på indretningen. Nu vil jeg bare nyde at være her med mine kunder og jeg fyldes hver dag med glæde, når jeg træder ind ad døren om morgenen, for det her er simpelthen en optimal beliggenhed for en frisørsalon. Det var i øvrigt Mikkel Ellis Larsen fra Danbolig, som på min opfordring gik i gang med at finde et egnet lokale og det må man sige blev en succes, slutter frisøren.