Friluftsrådet vil have flere ud i naturen. Nu kan der søges om penge, hvis man har et projekt, der støtter det formål.

Friluftsråd uddeler penge til naturprojekter

I den første pulje, der hedder »Flere ud i naturen«, kan der søges om tilskud til fysiske tiltag og oplysningsmaterialer, der gør det nemt og attraktivt for flere at dyrke friluftsliv i naturen.

- Alle i Danmark skal have glæde og gavn af natur og friluftsliv. Derfor ønsker Friluftsrådet at skabe bedre rammer for friluftsaktiviteter og styrke formidlingen af naturen. Her kan lokale ildsjæle og frivillige foreninger gøre en vigtig forskel, siger Niels-Christian Levin Hansen, der er formand for Friluftsrådet, i en pressemeddelelse.