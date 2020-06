Åbningen af Ugerløse Friluftsbad er blever forsinket på grund af corona-krisen, men fra på lørdag bliver det igen muligt at få en svømmetur i bassinet.

Friluftsbad genåbner fra på lørdag

Holbæk - 11. juni 2020 kl. 17:01 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver det igen muligt at få sig en svømmetur i Ugerløse Friluftsbad.

Der er fyldt vand i bassinet og gjort klar til gæsterne, så de fra på lørdag igen kan blive kølet af.

Egentlig skulle friluftsbadet været åbnet allerede 1. maj, men åbningen måtte udsættes på grund af corona-krisen.

Men nu er der givet grønt lys til genåbningen, og det giver medarbejderne i svømmebadet nogle travle dage.

For selv om badet har måttet åbne igen, så er der forskellige restriktioner og anbefalinger, der skal følges.

Det betyder blandt andet, at der ikke bliver plads til så mange i både bassin og omklædningsrum, som der plejer at være, på grund af den én meters afstand, der skal holdes.

- I dag har vi gjort omklædningsrummene klar, så der bliver en meter mellem hver gæst. Ligesom cafeer og restauranter har markeret, hvilke borde og stole, man ikke kan sætte sig ved, har vi afspærret de pladser, hvor man ikke kan stå og sidde i omklædningsrummene, fortæller Ivan Svendsen, der er teknisk serviceleder i Ugerløse Friluftsbad, i en pressemeddelelse.

Vær tålmodige På grund af restriktionerne opfordrer han folk til at have tålmodighed, når de besøger friluftsbadet og gerne vente nogle dage med at komme i stedet for at dukke op den første dag.

- I omklædningsrummene har vi hos damerne plads til ni personer af gangen, og hos herrerne syv. Så der kan blive noget ventetid, forklarer han.

Ivan Svendsen oplyser, at gæsterne skal være forberedt på, at de skal tage deres tøj og tasker med fra omklædningsrummet, da der ikke bliver plads til at have det liggende.

Ud over den mindre plads i omklædningsrummene betyder myndighedernes anbefalinger, at der kun må være 50 personer i bassinet af gangen.

Derfor overvejer friluftsbadet at indføre en tidsgrænse for, hvor længe man må være i bassinet af gangen.

- Vi glæder os selvfølgelig til at se folk igen herude. Og så ser vi lige tiden an, før vi beslutter, om vi vil indføre tidsbegrænsning. Men det er da noget, vi overvejer, hvis mange gerne vil i vandet, fortæller Ivan Svendsen i pressemeddelelsen.

Ud over de nævnte restriktioner tager friluftsbadet også andre forholdsregler i brug.

- Vi mærker op alle steder, hvor folk kan komme til at stå i kø, så vi hjælper vores gæster med at overholde afstanden på en meter imellem hinanden. Derudover bliver der skruet op for rengøringen, lyder det fra Ivan Svendsen.