Friheden i kroppen forplanter sig til hovedet

Det var en kombination af Maja Kjelds egne oplevelser af bindevævsmassagens positive virkninger og en lyst til at finde det helt rette job, som gav motivationen til, at hun fik sin egen klinik.

- Cuppingmassage udføres med en gummibold på toppen af koppen. Den laver et vakuum, mens glaskroppen føres hen over kroppen. Undervejs kan jeg lette lidt på trykket, hvis der er behov for det, men undertrykket er nødvendigt, når der skal løsnes op i vævet og sættes gang i blodcirkulationen. Med denne form for massage kommer man fire-fem gange dybere, end man kan nå med hænderne, fortæller hun.