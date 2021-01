Fri kørsel til vaccinationscentre for de svageste borgere

De svageste borgere skal ikke betale for kørsel til vaccinationscentre, mener ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Holbæk - 14. januar 2021 kl. 11:05

Alle skal have mulighed for at blive vaccineret mod Covid-19. Også de svageste borgere, som ikke selv eller med pårørendes hjælp kan køre til vaccinationscentret. Derfor skal kommunen sørge for transporten, og det bliver uden regning, hvis det står til ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk.

Udvalget har på et ekstraordinært møde torsdag morgen indstillet til kommunalbestyrelsen, at kørslen for denne svageste gruppe ældre i eget hjem bliver gratis.

Kommunalbestyrelsen får sagen på dagsordenen til mødet den 20. januar.

Det gælder den målgruppe, der har førsteprioritet i vaccinationsgruppe to. Det vil sige borgere over 85 år, som får pleje og praktisk hjælp i eget hjem.

- Hvis ingen andre kan, skal hjemmeplejen hjælpe med at booke tid og kørsel, når de svageste i denne gruppe bliver indkaldt. Der er sat ekstra personale af til opgaven, siger John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Den fri kørsel gælder kun de svageste i målgruppen. Alle andre må selv sørge for transport til vaccinationscentret på Rebslagervej i Holbæk for egne penge ifølge serviceloven.

Selv om myndigheder opfordrer ældre at blive vaccineret mod influenza og nu mod Covid-19, er der ikke i serviceloven gratis befordring eller tilskud til transport.

Men serviceloven giver mulighed for at »kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring«.

- Udgiften kommer i puljen med coronaudgifter, som vi sender ind med forventning om at få det dækket af regeringen, siger John Harpøth