Se billedserie Jacob Flintholm og Kasper Lomholt (tv) møder avisen i Torbenlund Skov, hvor Ung Holbæk og Sidesporet sammen tilbyder en gratis sommeraktivitet for børn og unge på Familieklatrebanen, der åbnede i sidste uge. Foto Jette Bundgaard.

Fri adgang til trætoppene

Holbæk - 13. juli 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard

Avisen møder afdelingsleder i Ung Holbæk, Jacob Flintholm, og direktør for foreningen Sidesporet, Kasper Lomholt, i Torbenlund Skov. Her tæt på Naturskolen - nu Holbæks Grønne Lunge - højt oppe under de grønne trækroner kan man skimte de blå og hvide sikkerhedshjelme og af og til høre glade udråb fra dem, der er i gang med at forcere klatrebanen.

Blandt dagens gæster er Ester, Lilja og Vilas, som er på sommerferietur med deres farmor, Bodil Maack Hansen.

Efter en grundig introduktion fra instruktør Magnus Hansen og de rigtige hofteseler og klatrehjelme, tager børnene hul på Familiebanens wirer og svævebaner oppe mellem trækronerne.

Klatreparken åbnede i sidste uge som en gratis sommerferieaktivitet til børn og unge, et tilbud der er kommet i stand med hjælp fra sommerens ekstra corona-midler.

Aktiviteten er samtidig generalprøve på et nyt samarbejde mellem Sidesporet og Ung Holbæk, der er tovholder for Holbæks Grønne Lunge, et formidlingscenter, som tager udgangspunkt i naturen og klimaet - emner som optager mange unge.

Natur og bevægelse

- Med denne fælles sommeraktivitet tager vi det første step i forhold til, hvad vi kan bidrage med til aktiviteterne herude. Det er en aktivitet, der i den grad taler ind i de overordnede tanker om det nye center: Den er CO2 neutralt og handler om både naturformidling og bevægelse, siger han og understreger samtidig, at klatreparken fremover skal fungere på et ikke-kommercielt grundlag:

- Som udgangspunkt skal det i videst mulig omfang være en gratis aktivitet for lokale børn og unge. Man kan også forestille sig, at klatreparken blev en del af Kulturrygsækken, der retter sig mod skoler og dagtilbud i Holbæk Kommune. Det kunne give god mening at få skolebørnene herud, for eksempel en hel årgang af kommunens 6. klasser, siger han.

- Jacob Flintholm er enig: - Det er super fedt, at klatreparken er kommet i gang igen. Den trækker folk til - også dem som måske ikke ville tage i naturen på egen hånd. Man kan så håbe, at de får øjnene op for andre ting og aktiviteter, når de er her, siger han og fortsætter: - Vi har tidligere tilbudt forløb herude sammen med Sidesporet, blandt andet for børn og unge med specielle behov. Klatreaktiviteterne er leg med læring og en fantastisk mulighed for at få trænet motorikken.

Omkostningerne skal dækkes

Med fem klatrebaner i forskellige sværhedsgrad og udfordringer i helt op til 22 meters højde følger en række godkendelser, som omfatter alt fra opspænding til sikkerhedsudstyr. Det stiller nogle ekstra krav til økonomien, at klatreparken hele tiden er vedligeholdt og kan blive godkendt af Teknologisk institut og politiet.

- Der er tale om nogle grund-omkostninger til vedligehold, certificering og udstyr som Ung Holbæk og Sidesporet i fællesskab skal have finansieret. Det kan være, der kan findes nogle sponsorer, eller at en del af basisfinansieringen kunne komme fra teambuilding-arrangementer for firmaer og andre. Det er en af flere muligheder, vi lige nu har i idébanken, siger Kasper Lomholt.

Drop-in eller tilmelding

Sommeraktiviteterne for børn og unge i Holbæk Klatrepark kører til og med uge 33 og fungerer som en drop-in aktivitet, hvor man bare dukker op. Det er også muligt at tilmelde sig på hgl@holb.dk, hvis man er en gruppe og gerne vil være sikker på at få en plads på et bestemt tidspunkt.

Adressen er Ladegårdsalléen 11, og der er mere info på www.sidesporet.dk og www.ungholbaek.dk