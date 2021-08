Se billedserie Tre nystartede studerende med et lyst syn på fremtiden som maskinmestre - fra venstre Rasmys Rylland Nielsen, Muhammad Ali og Mathias E. Hansen. Bag dem uddannelsesleder Flemming F. Nielsen, EUC Nordvestsjælland. Foto: Mie Neel

Fremtiden er både lys og grøn for nystartede maskinmester-studerende

Det var ikke bare nyt for de studerende, da der mandag var første dag for de maskinmesterstuderende på EUC Nordvestsjælland i Holbæk.

For erhvervsuddannelsesinstitutionen på Absalonsvej var det også begyndelsen på noget, man ikke tidligere har prøvet i permanent form. Der er nemlig tale om studerende på den videregående maskinmester-uddannelse hjemmehørende på Maskinmesterskolen i Lyngby.

Frem til foråret skal de tage den indledende del af deres uddannelse hos EUC Nordvestsjælland, som ellers primært uddanner unge mennesker på de erhvervsfaglige grunduddannelser.

Værkstedsforløb

Det er altså på et lidt højere uddannelsesmæssigt trin, de syv studerende skal undervises. Helt konkret skal de gennemføre det såkaldte værkstedsskoleforløb, hvor de får den nødvendige viden om alt fra el-motorer, over pneumatik (trykluft) til køling og svejsning.

Alt sammen noget, der danner grundlag for deres videre teoretiske og praktiske studier på både Maskinmesterskolen og i praktikforløb hos virksomheder.

De syv studerende har alle sagt ja til at tage værkstedsforløbet i Holbæk. Der er tilsvarende forløb på ZBC i Slagelse og EUC Sjælland i Næstved, og de lokale erhvervsuddannelser arbejder sammen om maskinmestrenes værkstedsforløb.

Det betyder blandt andet, at man i nogle forløb samler de studerende på tværs, og det var da også tilfældet mandag, hvor hele 14 studerende tog hul på el-lære.

Blandt dem var Rasmus Rylland Nielsen fra Fuglebjerg, som til dagligt er tilknyttet ZBC i Slagelse. Han er glad for muligheden for at tage værkstedsdelen tættere på bopælen fremfor på selve Maskinmesterskolen, hvor der også er mere pres på faciliteterne og derfor undervisning på skift mellem dag og aften.

- Her kan vi arbejde i mindre hold, og det tror jeg er en fordel for os, siger Rasmus Rylland Nielsen.

Uddannelse til provinsen

Ideen med at tilbyde værkstedsforløb i sjællandske provinsbyer handler grundlæggende om, at man gerne vil have endnu flere unge fra regionen til at uddanne sig til maskinmestre. Mange har måske en forestilling om, at maskinmestre arbejder om bord på skibe.

Det gør de også, men derudover efterspørger industrien maskinmestre, ligesom der er bud efter dem på i energisektoren i bred forstand. Og der er gode beskæftigelsesmuligheder lokalt og regionalt, ikke mindst i Kalundborg med store virksomheder som for eksempel Novo.

- Det handler om at få forankret maskinmester-uddannelsen lokalt og få sat fokus på, at der findes den uddannelsesmulighed. Vi vil gerne være med til at rekruttere flere studerende fra vores område, og vi har faciliteterne og underviserne til at tilbyde værkstedsforløbet, siger Flemming Folke Nielsen, uddannelsesleder på EUC Nordvestsjælland.

Han er glad for, at det med rimeligt kort varsel lykkedes at starte et hold i Holbæk med syv studerende. Nu handler det om at komme godt i gang, og så håber han, at søgningen bliver endnu større næste år.

Grøn fremtid

Uddannelseslederen er ikke den eneste, der ser lyst på fremtiden for maskinmestrene. Og de nystartede studerende er fulde af optimisme, og for dem er fremtiden ikke mindst grøn.

- Uddannelsen giver så mange muligheder i mange forskellige brancher. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at jeg vil ind i energisektoren, siger Muhammad Ali fra Kalundborg.

Mathias E. Hansen fra Slagelse stemmer i.

- Der er helt klart nogle fremtidsmuligheder i hele omstillingen til grøn energi, konstaterer han.