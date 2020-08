Claus Jørgen Sørensen vil meget gerne snart kunne opdatere medlemstallet i foreningen Jyderups Fremtid. - Man er velkommen til at dukke op til generalforsamlingen og melde sig ind i foreningen, siger han. Foto: Elisa Hauerbach.

Fremtiden begynder i nutiden

Holbæk - 18. august 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den kommende generalforsamling i foreningen Jyderups Fremtid vil formand Claus Jørgen Sørensen blandt andet fortælle om forskellige tiltag, der er i støbeskeen - for at få understreget og synliggjort foreningens gode intentioner og dens formål.

- Vi skal være bedre til at få budskabet ud om, at vi giver økonomisk støtte til projekter, der vil gøre Jyderup til et mere attraktivt sted at bo og bruge. Vi har alle intentioner om at hjælpe, hvor vi kan. Det handler bare om at sende en ansøgning om at modtage støtte fra os. Det kan man gøre, hvis man har et projekt, der giver mening nu og i fremtidens Jyderup, for Jyderups fremtid begynder jo allerede i nutiden, blandt andet ved, at man engagerer sig i fællesskabet og er med til at løfte i flok. Vi ønsker at være der for alle generationer af borgere og har indtil videre hjulpet med at realisere markante projekter for både børn, unge, voksne og ældre, fortæller formanden.

I sin årsberetning vil han uvægerligt skulle nævne, at der bruges meget tid på at diskutere medlemmernes manglende kontingentbetaling.

Han er med tiden blevet klar over, at det nødvendigvis må gøres nemmere at huske på sit medlemsskab, også når kontingentet skal betales, så bestyrelsen kan bruge mere tid på udvikling og synliggørelse af foreningens resultater i form af støtte til vellykkede projekter til gavn for jyderuppernes fremtid.

- Vi har jo også været coronaramt, så vi har måttet holde bestyrelsesmøder via Skype, men det er gået fint, og vi har kunnet behandle de indkomne ansøgninger via Internettet, tilføjer Claus Jørgen Sørensen og fortsætter med at opridse, hvilke former projekter man kan søge om støtte til.

- Vi støtter den slags projekter, der er med til at gøre Jyderup by og omegn mere attraktiv at bo i, hyggeligere at opholde sig i - og måske især projekter, der fremmer muligheden for at styrke det sociale fællesskab. Vores støttekroner kommer fra private medlemmernes kontingent på 100 kroner og erhvervsmedlemmernes kontingent på 500 kroner årligt, men også fra overskuddet af byens juleøl, Jyderups jul, der sælges hvert år, med premiere i Skarresøsalen den sidste weekend i oktober. Det er i øvrigt glædeligt at opleve, at flere og flere dukker op til Jyderups egen J-Dag, som vi kalder den, tilføjer formanden.

På generalforsamlingen, som finder sted tirsdag den 25. august klokken 19 i Skarridsøsalen i Jyderup, vil tre af bestyrelsens syv medlemmer være på valg.

Foreningens nuværende medlemstal er cirka 600, hvilket man kan se på foreningens medlemsbarometer, der sidder på siden af stationsbygningen i Jyderup. Claus Jørgen Sørensen håber, at medlemstallet snart kan blive forhøjet med yderligere - mindst - 100 medlemmer.