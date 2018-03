Venstre i Holbæk foreslår, at Jobcentret rykker ud i Vangen i Holbæk for i samarbejde med boligkvarteret at få flere i job og Vangen ud af ghettolisten. Boligkvarteret er i positiv udvikling og sætter mange aktiviteter i gang, senest en multibane for kvarterets beboere og gerne også for børn og voksne udefra. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Fremskudt jobcenter i hård ghetto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremskudt jobcenter i hård ghetto

Holbæk - 13. marts 2018 kl. 19:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Holbæk foreslår, at Jobcentret rykker ud i Vangkvarteret for at være tættere på beboerne og med en håndholdt indsats flytte beboere fra ledighed og fjerne Vangen fra ghettolisten.

Det er en erkendelse af, at ledigheden holder og har holdt Vangen på ghettolisten i over fire år. Derfor er Vangen nu på regeringens hårde ghettoliste, selv om den boligsociale helhedsplan giver positive resultater, påpeger Rasmus Brandstrup Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre. Mange beboere er udfordrede, her nyttet en samtale i ny og næ ikke, tilføjer han.

Og Jobcentret skal være så velkomment, lyder det fra projektleder Lis Fransiska Jensen, Fællesskab i Vangkvarteret. Faktisk er beskæftigelseområdet det eneste kerneområde i Holbæk, der ikke har en partnerskabsaftale med boligkvartet. Et fremskudt jobcenter vil være en anerkendelse af, at mange beboere står bagest i arbejdsløsheds- og uddannelseskøen.

Vangen opfylder tre ud af de fem kriterier for at lande på ghettolisen. Der er for mange ledige, ikke-uddannede og indvandrere. Men på alle tre punkter er der fremgang. De to øvrige kriterier er kriminelle og indkomst, hvor Vangen ligger henholdsvis under og over grænsen. Fraflytningsprocenten er lav, så beboerne må føle sig trygge og glade for kvarteret, understreger Lis Fransiska Jensen.

- Vangen har fået stemplet ghetto, og folk fravælger at flytte ind. Det er ærgerligt, for helhedsplanen virker. Man møder ikke kun mennesker med indvandrerbagrund, der er ikke biler i brand, og Vangen er i mine øjne ikke en ghetto i den forstand. Ved at flytte jobcentret ud for at give folk et lille skub i ryggen i et trygt miljø med fast personale, der kender beboerne, kan flere komme i job og Vangen væk fra ghettolisten, siger Rasmus Brandstrup Larsen til Nordvestnyt tirsdag.