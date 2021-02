Send til din ven. X Artiklen: Fremlysning: Hvem har fået stjålet smykkerne her? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremlysning: Hvem har fået stjålet smykkerne her?

Holbæk - 17. februar 2021 kl. 14:24 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Kender du smykkerne på billederne her?

Politiet oplyser, at de muligvis er blevet stjålet, og ordensmagten søger derfor efter ejerne via Sjællandske Medier. Politiet skriver:

Københavns Vestegns Politi efterforsker i øjeblikket, om to halssmykker, to ringe, et håndledssmykke, en broche og et vedhæng kommer fra tyverier på Syd- og Vestsjælland.

Mere konkret går mistanken på, at smykkerne kan være stjålet fra ældre medborgere i områderne ved Sorø, Dalmose, Slagelse, Korsør, Skælskør og Holbæk – og at det er sket i deres egen bolig i tiden fra oktober til november 2020.

Politiet har fået fat i smykkerne under omstændigheder, som gør, at de nu går ud og beder offentligheden om hjælp til at finde eventuelle ejere eller gerningssteder, forklarer politikommissær Stefan Asmussen, Københavns Vestegns Politi.

Politikommissæren kan aktuelt ikke frigive flere detaljer fra efterforskningen – men beder om, at man kontakter Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448, hvis nogen genkender smykkerne.