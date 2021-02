Fremgang under corona

Indehaver af Holbæk Farvehandel, Jørgen Hansen, fortæller, at forretningen på L.C. Worsøesvej har åben for håndværkerkunder, mens de private kunder betjenes over telefon eller mail og henter varerne i butikkens vindfang.

- De professionelle malere kommer her som normalt, naturligvis under hensyn til de gældende regler om kvadratmeter pr. person, afspritning og så videre. Med privatkunderne er det lidt sværere for tiden, for mange er jo glade for den vejledning, vi kan give om de enkelte produkter. Vi prøver at hjælpe så godt vi kan over telefonen, forklarer Jørgen Hansen.