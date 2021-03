Fremgang på VUC - Slottet holder stand

- Jeg er vildt glad. Specielt med de her årgange, der bliver mindre og mindre, er det virkelig dejligt, at vi kan bevare det samme niveau, siger Katrine Juul, rektor på Slotshaven Gymnasium.

- Det er vores uddannelse, så det er bare, at vi forflytter nogle af vores elever. Og jeg er rigtig glad for, vi kan oprette en klasse deroppe, siger Katrine Juul, der mener, at årsagen til det stabile ansøgertal skal findes i elevfortællinger, altså at de nuværende og tidligere elever taler varmt for Slotshaven.